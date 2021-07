Remous en pleine conférence de presse à Cannes: «Peut-être que je vais voter Le Pen après avoir vu ça»

« On est dans une année d’élection. Moi j’ai vu ça avec l’œil d’un étranger et je me dis : peut-être que je vais voter Le Pen après ça », a-t-il expliqué très sérieusement, tout en provoquant des rires gênés de l’équipe du film. Pour lui, les habitants des citées sont présentés comme des « bêtes ». « C’est une vision qu’on a toujours dans les médias français : les zones où on ne peut pas passer, les zones hors de la civilisation, les zones où il faut réimposer la loi française. Le film est super, mais il y a un problème, là. On est dans une année d’élection. Et j’étais gêné. Vraiment gêné. Et je n’étais pas le seul. »