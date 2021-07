États-Unis: polémique autour d’un pistolet ressemblant… à un jouet Lego (photo)

Cette initiative a poussé le fabricant danois de jouets à envoyer une lettre de mise en demeure à la société en question. « Notre organisation a contacté Lego, qui a ensuite envoyé une lettre de mise en demeure au fabricant d’armes irresponsable », a affirmé mardi sur Twitter Shannon Watts, fondatrice de l’association Moms Demand Action qui milite pour des législations renforcées sur les armes.

Des briques rouges, jaunes et bleues : ressemblant dangereusement à un jouet, l’arme semi-automatique ainsi personnalisée par l’entreprise Culper Precision, qui se trouve dans l’Utah, à l’ouest des États-Unis, a été baptisée « Block19 » et coûte entre 549 et 765 dollars. « Voilà un de nos rêves d’enfants qui devient réalité », expliquait l’entreprise dans une publication faisant la promotion du « Block19 », postée sur Instagram le 24 juin.