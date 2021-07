Des poissons rouges géants inquiètent les autorités américaines (photos)

« Ne relâchez pas vos poissons rouges de compagnie dans les étangs et les lacs ! », demandait il y a quelques jours la ville de Burnsville (Minnesota) sur ses réseaux sociaux. Les autorités locales venaient en effet de sortir du lac Keller un énorme poisson rouge, plus gros qu’une main. Et des centaines d’autres ont été découverts les mois passés.

Le phénomène n’est pas nouveau aux États-Unis, mais il inquiète de plus en plus de villes, qui repêchent des milliers de poissons rouges domestiques relâchés dans les lacs et devenus géants. En novembre dernier, CBS rapporte que les autorités de Carver, toujours dans le Minnesota, ont sorti de l’eau quelque 50.000 poissons rouges géants. À Chaska, le lac Big Woods ne contient quasiment plus que ça comme espèce.

Les propriétaires ne se rendent pas compte qu’une fois sorti de son aquarium et jeté dans un lac ou une rivière, un poisson rouge grandit très vite, car il s’adapte au milieu où il vit.

Si ces poissons rouges géants étaient inoffensifs, le problème serait moindre. Mais la ville de Burnsville a bien indiqué qu’ils étaient nocifs pour les milieux aquatiques naturels : « Ils contribuent à la mauvaise qualité de l’eau en souillant les sédiments du fond et en déracinant les plantes ».