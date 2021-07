Soulager ses maux de dos, son insomnie et réduire son stress grâce à l’acupuncture auriculaire ? Découvrez l’« ear seeding » !

Pour soigner leurs maux de dos, leur insomnie, arrêter de fumer et réduire leurs stress, les Belges sont prêts à tout. Que les solutions émanent de la médecine traditionnelle ou de la médecine alternative. Et depuis quelque temps, une nouvelle méthode refait surface dans le monde entier : l’ « ear seeding », ou acupuncture auriculaire.

Vous ne connaissez pas ? Selon Peter De Vilder, président et chargé de cours d’acupuncture auriculaire à l’Institut de formation à la médecine traditionnelle chinoise et secrétaire de la BAF (Fédération belge des acupuncteurs), cette pratique utilisée depuis 4000 ans déjà permettrait de lutter contre le stress et les maux de dos plus efficacement qu’avec l’acupuncture classique ou la réflexologie plantaire. « On utilise de très petites graines qui sont placées sur l’oreille pour stimuler un point spécifique, ce qui favorise la bonne santé », explique-t-il à 7 sur 7. « Au lieu des aiguilles, on choisit de petites graines, à savoir des graines de vaccaria. Celle-ci est collée sur un petit autocollant, puis appliquée sur l’oreille. De petites billes métalliques, des aimants ou des aiguilles de ponction peuvent aussi être utilisés. »