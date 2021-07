Les Youtubeurs McFly et Carlito dévoilent les coulisses de leur vol avec la Patrouille de France

Après plusieurs phases de tests pour s’assurer que McFly et Carlito étaient aptes à voler avec la Patrouille de France, les deux comparses ont découvert leurs tenues de vol et effectué une petite phase de simulation dans un cockpit. Ils ont ensuite pris place chacun dans un avion, pour un premier petit tour au-dessus du territoire français.

Les Youtubeurs ont tous les deux été filmés durant le vol. Carlito a même pu prendre les commandes de l’Alphajet où il se trouvait. « C’est incroyable. Je ne crois même pas ce qu’il se passe », « C’était un des meilleurs moments de ma vie », entend-on sur les vidéos. Le paysage était bien sûr magnifique, d’autant plus que le soleil était de sortie.

Et puis est venu l’heure du vol officiel, celui d’ouverture du défilé aérien du 14 juillet. McFly et Carlito étaient donc à bord des avions habillés aux couleurs de la France, qui diffusent les couleurs du drapeau français dans le ciel lors des festivités. Une tout autre expérience pour les deux vidéastes, puisque régulièrement, ils se sont retrouvés en l’air juste côte à côte au cours des différentes « formations » effectuées par les appareils, et ont survolé Paris à près de 600km/h.