Pass sanitaire obligatoire sur le tournage des émissions de Nagui

Selon l’animateur, cela permettra à tous ceux qui participent à l’émission de se sentir plus sereins : « Il n’y aura plus le souci de savoir si son voisin est potentiellement contaminant ou pas, s’il est passé entre les mailles du filet ».

L’annonce de Nagui n’est pas une surprise, tout juste prend-il les devants en vue d’une annonce officielle des autorités. Le président Emmanuel Macron a en effet annoncé la semaine passée que le pass sanitaire – obtenu suite à une vaccination complète ou un test PCR négatif datant de moins de 48h – devenait obligatoire pour toutes personnes de plus de 17 ans, dès le 21 juillet, dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Et le plateau de tournage des émissions de Nagui, dont « N’oubliez pas les paroles », rassemble plus de 50 personnes.