Nagui arrête d’animer «Tout le monde veut prendre sa place»

Nagui présentera le 4.950e numéro de « Tout le monde veut prendre sa place » ce jeudi 15 avril. Le présentateur décide que ce seront ces derniers dans cette émission après l’avoir animée pendant 15 ans. Nagui a dit « au revoir » à ses téléspectateurs via un poste Instagram d’abord et s’est félicité de son long parcours mais aussi de cette émission qu’il appelle « une belle histoire ».

Dans un entretien accordé au Parisien, Nagui explique que c’est la lassitude et une envie de changement qui le pousse à quitter l’émission. Il en dévoile un peu plus sur ses motivations : « Ça manquait un peu dans ma vie. Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque trois ans que j’évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l’émission et moi. Quand j’en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j’étais sûr, si ce n’était pas un passage à vide, si ce n’était pas le blues ».

Ses motivations viendraient d’un peu plus loin et notamment d’un désaccord avec la co-production pour rafraîchir le jeu et y changer quelques éléments. Nagui ajoute : « On m’a conseillé de prendre des vacances. Mais non. Je n’avais le plus l’appétit, la « grinta », comme on dit dans le foot. C’est comme travailler pour des patrons qu’on n’aime pas ». L’animateur continue et assure son choix : « Je préfère arrêter avant qu’on m’arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix ». L’émission ne s’arrête pas pour autant et un autre présentateur reprendra la main. Mais qui ? Ça, Nagui n’en dit pas plus à part ces quelques mots : « Ça va faire du bien à l’émission et permettre d’y mettre autre chose. Il y a plein de personnes capables de tenir la boutique. Mais on ne m’a pas demandé mon avis ».