Michel Cymes agacé par les propos de Sophie Marceau sur la vaccination: «Mieux vaut se taire»

Dimanche 18 juillet, l’actrice Sophie Marceau était interviewée dans le Journal du Dimanche. Dans cet entretien, elle explique avoir un souci avec la vaccination quand il lui a été demandé si elle-même était vaccinée. La star avait alors répondu : « Je trouve juste qu’en France on a tendance à prendre trop de médicaments. On ferait mieux d’apprendre aux gens à mieux se soigner naturellement et à se nourrir sainement ». Sophie Marceau avait tout de même précisé avant « ne pas être contre les vaccins, il n’est pas question de mettre autrui en danger ».

Michel Cymes a réagi à cette sortie et dans Télé Star, le médecin a commenté : « Je pense que quand on est connu et qu’on va contre l’avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi ». Le médecin prend souvent position contre les personnes remettant en question les avancées médicales. Il avait pourtant fait quelques erreurs au début de la crise sanitaire, par manque d’informations. Ainsi, Michel Cymes avait diminué l’utilité de porter le masque avant de se raviser peu de temps après et de s’être excusé pour son erreur.