Un ours s’invite aux premières épreuves des Jeux olympiques de Tokyo

Pourtant, un spectateur a cherché à s’installer avant le début d’un match. Un porte-parole de la police de Fukushima a indiqué à l’AFP qu’un ours avait été repéré mardi, puis à nouveau mercredi, quelques heures avant l’ouverture du stade pour un match olympique de softball opposant le pays hôte, le Japon, à l’Australie. Le softball est la version féminine du baseball.

Un ours noir d’Asie

C’était un ours noir d’Asie, des animaux qui s’aventurent de temps en temps hors des bois où ils vivent. Lorsqu’un ours est observé près d’une ville, c’est une chasse effrénée qui se lance pour l’attraper avant qu’il ne s’attaque à des habitants. Des médias locaux ont identifié l’intrus comme étant un ours noir d’Asie. Le quotidien Sports Hochi affirmait que tous les gardes affectés au site olympique avaient passé la nuit à chercher l’animal.