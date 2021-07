Naomi Osaka se dévoile dans un documentaire Netflix

Naomi Osaka s’épanouit dans le tennis qu’elle découvre très tôt, à 3 ans. En 2018, elle remporte l’US Open, enchaîne les compétitions et les grandes victoires et devient à 21 ans, la deuxième mondiale et la plus grande championne de tennis du Japon. Une ascension rapide et intense qui peut être difficile à supporter. Ajouté à cela la dureté du monde sportif, Naomi Osaka devient anxieuse et passe par des phases de dépression.