Un pont en acier imprimé en 3D a été installé à Amsterdam (vidéos)

Le projet du pont MX3D réalisé avec Joris Laarman a été installé cette semaine à Amsterdam. La construction a gagné la récompense du design néerlandais en 2018 mais a seulement pu être installée en 2021. Le pont en acier, entièrement construit grâce à une méthode d’impression 3D particulière, a été inauguré par la reine des Pays-Bas, Maxima Zorreguita.

Une première mondiale

C’est le premier pont imprimé en 3D et en acier du monde. Il a été le vainqueur dans la catégorie de la recherche design, un prix qui récompense la recherche et le développement d’innovations et d’alternatives dans les méthodes de production d’objets. Le pont a été imprimé par des robots articulés. Il a été imprimé en six mois par quatre robots. Il fait plus de 12 mètres de long pour 4,500 kg.