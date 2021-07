Le prince Laurent seul lors de la Fête nationale, fait taire la rumeur

Le prince Laurent est seul pour assister aux défilés de la Fête nationale comme il l’a été aussi lors du Te Deum ce matin. Une situation surprenante et qui a suffi pour relancer des rumeurs sur une séparation du prince Laurent et de la princesse Claire. Bien qu’elle soit surprenante, l’image n’est pas nouvelle puisque la princesse Claire a déjà été absente par le passé à certains événements royaux.

Le journal 7sur7 a contacté le prince pour en savoir plus. Le prince Laurent en a profité pour démentir cette rumeur et explique : « Je ne peux rien dire à ce sujet, car il n’y a rien à dire. Nous ne vivons pas séparément, ce n’est pas vrai. Je ne sais pas d’où vient tout ça, et cela ne m’intéresse pas non plus ».