L’équipe norvégienne de beach handball reçoit une amende pour ne pas porter de bikini

En Norvège et ailleurs, on dénonce la décision de la Fédération européenne de handball. En effet, l’équipe féminine norvégienne de beach handball a reçu une amende de 1.500 euros lors de leur dernier match de l’Euro face à l’Espagne, lundi 19 juillet. La Fédération a estimé que la tenue des joueuses n’était pas réglementaire.

Les athlètes avaient décidé de ne pas se présenter en bikini mais en short et brassière pour le match pour plus de confort. La Fédération internationale a effectivement des règles concernant la tenue exigée des joueuses : « Les joueuses doivent porter des bas de bikini (…) ajustés et échancrés (…) Les côtés doivent être larges d’au maximum 10 cm ».