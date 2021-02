En Norvège, on déplace la neige des montagnes pour pouvoir skier en plein centre-ville (photos)

Les Norvégiens naissent, dit-on, des skis aux pieds. Rareté de la neige et Covid contrarient pourtant leur passion cette année, poussant les autorités à chercher une parade et à aménager des pistes dans les parcs en plein cœur d’Oslo.

« Depuis trois mois à Oslo, on a des mesures sanitaires (anti-Covid) très sévères, mais on peut encore sortir », explique le conseiller municipal Omar Samy Gamal. « Comme l’hiver ne nous a pas apporté beaucoup de neige, on fait en sorte d’en apporter aux gens. On leur amène un petit peu de ‘mark’ près de chez eux », dit-il.