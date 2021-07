Loïc Nottet, Iliona, Roméo Elvis: les artistes présents lors du 21 juillet

Ils étaient dix artistes invités lors des célébrations du 21 juillet pour ponctuer les différents chapitres, les défilés et les extraits vidéos. Cette année, la Fête nationale a rendu hommage aux sinistrés des inondations qui ont frappé la Belgique mais aussi aux personnes civiles et militaires présentes sur le terrain pour leur venir en aide. Les acteurs de la lutte contre le Covid-19 ont aussi été représentés et salués pour leur engagement depuis un an et demi.

Pour ponctuer les défilés, grandement réduits, et les hommages, des poètes, chanteurs, musiciens et rappeurs étaient présents à Bruxelles mais aussi dans les provinces de Namur, du Limbourg, du Hainaut et du Brabant flamand.