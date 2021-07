Le prince Laurent et la princesse Claire séparés? Un proche répond

Lors du défilé du 21 juillet 2021, le prince Laurent était dans la seconde tribune royale, seul. La rumeur d’une séparation du couple princier a vite enflé. Ce n’était pourtant pas la première fois que la princesse Claire était absente des cérémonies. En effet, ne bénéficiant pas de dotation, elle n’a pas d’obligations sur ce point, comme il en est de même pour le prince Lorenz, mari de la princesse Astrid.

Le prince Laurent a pourtant répondu aux rumeurs. Contacté par 7sur7, il a déclaré mardi 21 juillet : « Je ne peux rien dire à ce sujet, car il n’y a rien à dire. Nous ne vivons pas séparément, ce n’est pas vrai. Je ne sais pas d’où vient tout ça, et cela ne m’intéresse pas non plus ».