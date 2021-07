Vianney se confie sur sa compagne: «Mes ambitions, c’est ma famille»

Vianney et sa compagne sont deux artistes qui se sont rapprochés grâce à la musique. Cet été, le chanteur a d’ailleurs demandé à Catherine Robert, violoncelliste, de l’accompagner pour une série de concerts. Dans Nice Matin, il fait part de cette collaboration : « Il y a des gens qui ont du mal à travailler avec leur conjoint au quotidien. Nous, c’est tellement naturel… La musique c’est ce qui nous fait respirer au quotidien, on partage tout simplement, on ne se pose pas plus de questions ».

C’est aussi avec elle qu’il a découvert un aspect de la parentalité, puisqu’il est le beau-père de la fille de Catherine Robert. Il avait d’ailleurs déclaré à ce sujet : « J’ai vraiment découvert que je pouvais aimer la fille de ma femme comme si elle était la mienne, et me sentir père à part entière ».