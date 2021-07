Britney Spears retrouve enfin une liberté suite à un allégement de sa tutelle

Après 13 ans de tutelle et la privation ou le contrôle de nombreuses de ses libertés, Britney Spears vient enfin de gagner un assouplissement. Depuis quelques semaines, la star a porté sa lutte face à son père Jamie Spears au tribunal. Elle a aussi fait appel à un nouvel avocat, Mathew Rosengart. Ce dernier avait promis de prendre des mesures plus « agressives » si le père de la chanteuse ne démissionnait pas de la tutelle.

Le ton plus dur de l’avocat a visiblement fonctionné puisque la star a l’autorisation de conduire de nouveau. Mathew Rosengart avait assuré : « Mon cabinet et moi-même travaillons de manière agressive et rapide afin de déposer une requête visant à démettre Jamie Spears de ses fonctions, à moins qu’il ne démissionne d’abord ».