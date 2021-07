Sauvetage miraculeux en Chine: après les inondations, des secouristes sortent un bébé des décombres (vidéo)

La province de Henan, au centre de la Chine, est la région la plus touchée par les intempéries. L’eau y a emporté des centaines de voitures, englouti une partie du métro et causé l’effondrement de plusieurs bâtiments. Actuellement, les secouristes cherchent à sauver la vie d’habitants qui seraient encore bloqués dans leur maison ou coincés sous des décombres.

Et des miracles se produisent parfois. Jeudi 22 juillet, des sauveteurs ont extrait des débris un bébé de quatre mois, bien vivant. La petite fille est restée coincée là pendant un jour entier suite à l’effondrement de l’immeuble où elle vivait avec sa maman, malheureusement retrouvée morte quelques heures plus tard.

« J’ai entendu la voix d’un bébé. À ce moment-là, des secouristes sont arrivés sur les lieux et ont pu la sauver », a raconté un membre de la famille de la petite fille au Southern Metropolis Daily. Avant de mourir, la maman avait apparemment tout fait pour que son bébé ne soit pas emporté par les flots boueux, en le plaçant à un endroit le plus élevé possible. Et heureusement, la petite fille a survécu, sauvée miraculeusement par les équipes de secours. Transportée à l’hôpital, elle va bien, a précisé le membre de la famille interrogé.