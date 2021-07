Un éléphant en colère sème la panique dans un village en Inde (vidéo)

Les habitants de Ramchandrapur (en Inde) ont eu une grosse frayeur il y a quelques jours en pleine nuit, lorsqu’un éléphant, visiblement en colère, a traversé le village.

Le pachyderme, rendu agressif pour une raison inconnue, s’est défoulé sur une maison, démolissant un mur avec sa trompe et à coups de pattes. Un habitant du village a filmé la scène, et on peut entendre les cris des autres personnes autour de lui.