Une demande d’emploi de Steve Jobs mis en vente aux enchères en papier et en NFT

La lettre date de 1973, trois ans avant la fondation de l’entreprise Apple avec Steve Jobs et Steve Wozniak. Le futur patron de l’entreprise avait précisé dans sa lettre son nom, adresse, date de naissance, mais aussi ses formations et ses centres d’intérêt. Il est possible d’y lire que Steve Jobs était intéressé par « la technologie », « l’électronique », « l’ingénierie et design numérique » et qu’il maîtrisait les ordinateurs et les calculatrices. Un avantage à l’époque.