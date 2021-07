Le manoir à 2,5 millions de dollars de Beyoncé et Jay-Z incendié

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour la star et son mari. Dans la soirée du 21 juillet vers 18h, le manoir de Beyoncé et Jay-Z à la Nouvelle-Orléans est parti en fumé dans un incendie. En quelques heures, la bâtisse de 1927 a été ravagée par les flammes. Les pompiers sont restés jusqu’à 20h30.

Ces derniers assurent qu’aucun blessé n’est à déclarer. L’incendie a su être contrôlé à temps pour éviter des dégâts plus importants. Très rapidement la police a récolté quelques indices menant à l’hypothèse que ce dernier était criminel. Le New York Post rapporte que les enquêteurs ont trouvé « des livres dans le four de la cuisine » et « un bidon d’essence dans la maison ». Le média transmet aussi que la police a reçu le témoignage d’un voisin ayant observé une personne suspecte dans les environs au moment des faits.