Des journalistes agressés lors d'une manifestation, France Télévisions porte plainte

« Mon collègue a pris des coups dans les jambes, et moi sur le genou (…) Pendant toutes les manifestations de gilets jaunes que j’ai couvertes, c’est vrai qu’il y avait de la tension, de la défiance. C’est même arrivé plusieurs fois qu’on nous prenne à partie et qu’on se fasse insulter, mais on a toujours réussi à nouer le dialogue. Cette fois-ci, aucun dialogue n’était possible. Ça a franchi un degré supérieur » a déclaré la journaliste aux médias français.