Les incendies en Californie provoquent leur propre climat avec des vents violents et de la foudre (photos)

Les incendies se déclarent les uns à la suite des autres. En une journée, six d’entre eux sont apparus sur la côte ouest des États-Unis. L’état de catastrophe naturelle a été déclaré dans l’Oregon et 2.300 pompiers sont sur le terrain pour gérer près de 90 feux actifs. En Californie, les habitations sont menacées et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Au nord de l’État, 5.400 pompiers sont mobilisés.

Les flammes ne sont pas les seules choses à craindre. L’ampleur des feux et la chaleur provoquent la création de nuages, des pyrocumulus. Ces derniers favorisent la foudre et des vents violents qui entretiennent les incendies.