JO 2020: la première championne olympique de skateboard a 13 ans

Momiji Nishiya est devenue la première championne olympique de skateboard à seulement 13 ans. La jeune japonaise s’est imposée dans la catégorie féminine face à d’autres jeunes sportives : la Brésilienne Rayssa Leal âgée elle aussi de 13 ans, et une autre Japonaise, Funa Nakayama, 16 ans.

Momiji Nishiya, qui aura 14 ans le 30 août prochain, n’est pas tout à fait la plus jeune championne des Jeux olympiques. En 1936, l’Américaine, Marjorie Gestring remportait sa médaille d’or pour le plongeon à l’âge de 13 ans et 267 jours. Ce n’est pas non plus la jeune athlète présente aux Jeux Olympiques. La Syrienne, Hend Zaza défendra le tennis de table à seulement 12 ans.