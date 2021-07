Jeff Bezos estime que les employés sont des fainéants

Le nouvel article du New York Times ne fait pas de cadeaux à l’image de Jeff Bezos. Le fameux journal américain a eu l’opportunité d’interviewer un proche du président-directeur général d’Amazon, David Niekerk. Ce dernier a été vice-président de la société et il se montre assez dur avec son ancien patron. Il fait notamment savoir ce que pense Jeff Bezos des employés, et sa vision du marché du travail n’est pas vraiment positive.

Une société bâtie pour maximiser la productivité

D’après David Niekerk, « Jeff Bezos croit que les gens sont intrinsèquement paresseux » et cela vaudrait tout particulièrement pour les employés. C’est d’ailleurs pour cela que l’ancien vice-président a été chargé de concevoir un système de gestion des entrepôts d’Amazon sur ce postulat. Comme il le révèle, le patron estime que les performances des travailleurs diminuent avec le temps, à tel point qu’ils finiraient par atteindre la « médiocrité ». « Ce qu'il disait, c'est que notre nature d'humain est de dépenser le moins d'énergie possible pour obtenir ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin », précise-t-il.