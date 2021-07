Le kiwi, c’est pas chinois ?

On associe souvent le kiwi à la Nouvelle-Zélande. La preuve, ce fruit a hérité du nom de l’oiseau emblème de cet État-archipel voisin de l’Australie. Et pourtant, il n’en est rien. Le kiwi est bel et bien originaire de Chine, où il est d’ailleurs dégusté avec délectation depuis au moins deux millénaires.

Petite originalité, ce fruit est issu d’une plante pas comme les autres, non pas un arbre, mais une liane. Celle-ci, Actinidia chinensis, en latin dans le texte, connaît une croissance rapide et vigoureuse. Ses sarments peuvent croître de 5 à 10 m...