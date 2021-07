Dua Lipa «horrifiée» par les propos homophobes et sérophobes de DaBaby

Elle se dit « choquée et horrifiée ». Ce mardi, Dua Lipa a riposté aux propos sérophobes et homophobes du rappeur DaBaby. Quelques jours plus tôt, ce dernier invitait ses fans à brandir « leurs téléphones en l’air le flash allumé » s’ils ne s’étaient pas « pointés avec le VIH ou le Sida, n’importe laquelle de ces maladies mortelles et sexuellement transmissibles qui font mourir en 2 ou 3 semaines ». Il a ensuite invité les « gars » à faire de même s’ils n’avaient pas « sucé de bites dans les parkings du festival ». Dans une story Instagram, la chanteuse a affirmé qu’elle ne « reconnaissait plus la personne avec qui elle avait travaillé » sur le titre Levitating.