«Tout le monde veut prendre sa place» change son générique avec Boccolini (vidéo)

Depuis l’arrivée de Laurence Boccolini, France Télévisions a fait du renouvellement de son jeu star du midi son cheval de bataille. C’est dans cette perspective que le générique de « Tout le monde veut prendre sa place » a été totalement renouvelé. C’est ce que montre le compte Twitter de l’émission avec un premier aperçu de ce que sera le lancement des nouveaux numéros du programme.

De nombreux changements

Question d’allier nouveau et ancien, le générique reprend la chanson déjà présente auparavant et la dépoussière en y insufflant un air plus joyeux. Visuellement, le style est là aussi plus moderne, avec des animations représentant une version simplifiée du plateau et des candidats, toujours sur un ton plus léger.