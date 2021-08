Laurence Boccolini très remontée contre TF1: «Un regret, ne pas avoir quitté TF1 plus tôt»

Lundi prochain, Laurence Boccolini fera son grand retour en prenant la suite de Nagui à la présentation de ‘Tout le monde veut prendre sa place’. A cette occasion, elle est revenue sur son parcours chez TF1, où elle est restée de 2001 à 2020. Et force est de constater qu’elle ne garde pas que des bons souvenirs.

Une toute autre ambiance

Pour la présentatrice, la confiance n’était plus à l’ordre du jour sur son ancienne chaîne. Elle déclare notamment à ce propos : « C’est très agréable d’avoir quelqu’un à votre écoute et toujours sur le coup pour accueillir vos projets. Cela ne m’était pas arrivé depuis des années ». Maintenant qu’elle est partie sur France 2, elle savoure le moment. « Au fond, je n’ai qu’un seul regret : ne pas avoir quitté TF1 plus tôt », dit-elle.