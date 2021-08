«Danse avec les stars» dévoile la composition officielle de son nouveau jury

Aux castings des stars, on retrouve un panel de personnalités diverses : des chanteurs, des stars du web, des acteurs, etc. Voici la liste complète des stars engagées : les chanteuses Lââm et Wejdene et Lola Dubini, les chanteurs Tayc et Bilal Hassani, les acteurs Jean-Baptise Maunier, Lucie Lucas et Aurélie Pons, l’humoriste Gérémy Crédenville, le Youtubeur Michou et la star du burlesque Dita von Teese.