«Game of Thrones»: Kit Harington évoque ouvertement sa bataille contre la dépression et l’alcoolisme

Interrogé par le magazine Times, Kit Harington, connu pour avoir joué le rôle de Jon Snow dans la série « Game of Thrones », a évoqué sans détours une période difficile de sa vie. Il a en effet avoué avoir dû se battre contre la dépression et l’alcoolisme pendant et après le tournage de la série à succès, rapporte BFM TV. Il a expliqué avoir vécu « des choses de nature traumatisante ». C’est pourquoi l’acteur avait décidé de prendre une pause d’un an dans sa carrière à la fin de « Game of Thrones ». Kit Harington s’est notamment confié sur la dépression dont il a souffert. Et à la question de savoir s’il avait déjà eu des pensées suicidaires, la star a été tout à fait honnête : « Je vais vous donner une réponse à cette question : la réponse est ’oui’. Oui, bien sûr », a-t-il affirmé. « J’ai traversé des périodes de dépression profonde, où je voulais faire toutes sortes de choses. Mais peut-être qu’en parler pourrait aider quelqu’un, quelque part. Mais je ne veux certainement pas être considéré comme un martyr ou quelqu’un de spécial. J’ai vécu quelque chose, c’est mon truc à moi. Si ça aide quelqu’un, c’est bien ».

En ce qui concerne ses anciens problèmes liés à la boisson, l’acteur s’est souvenu : « On en arrive à un point où on a l’impression d’être une mauvaise personne, où on se sent tellement honteux. Et on a l’impression qu’il n’y a pas d’issue, que c’est juste qui l’on est. Devenir sobre, c’est le processus de se dire : ’Non, je peux changer’ », ajoute BFM TV. « L’une de mes choses préférées, récemment découverte, c’est que l’expression ’un léopard ne change pas ses tâches’ est complètement fausse : un léopard change ses tâches. Je trouve que c’est vraiment la plus merveilleuse des choses. Cela m’a vraiment aidé. C’est une chose à laquelle je me suis accroché – l’idée que je pouvais faire cet énorme changement sur qui j’étais, et comment vivre ma vie. »