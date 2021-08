La NASA recrute des volontaires pour une mission martienne imaginaire

La NASA a lancé une annonce pour recruter dès maintenant des candidats pour une expérience particulière. Les volontaires devront en effet vivre pendant un an dans une simulation des conditions de vie sur la lointaine planète.

La NASA explique que les candidats, quatre, devront vivre dans des modules de 160 mètres carrés et seront confrontés à des facteurs de stress comme il pourrait arriver sur Mars. Le projet s’intitule « Mars Dune Alpha ». Ce n’est pas le seul projet mené qui s’intéresse aux conditions physiques d’une possible mission pour Mars. Toute une série de projets est regroupée sous le nom « Crew Health and Performance Exploration Analog » et rassemble trois simulations par an. Les chercheurs en charge de ce projet souhaitent d’étudier le comportement des individus face aux conditions réputées difficiles de la vie martienne, afin de développer les méthodes et technologies nécessaires permettant de prévenir et résoudre les problèmes potentiels.