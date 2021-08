David Schwimmer dément être en couple avec Jennifer Aniston

Ils ont été en couple pour la télé dans la série « Friends » quand ils jouaient Rachel et Ross. L’annonce qu’ils soient en couple paraissait alors crédible. Ce n’est pas le cas comme le dit David Schwimmer. L’acteur affirme que les rumeurs sont fausses et qu’il n’est pas en couple avec Jennifer Aniston.

C’est Closer qui avait pourtant annoncé que les deux acteurs avaient franchi le pas selon une source du magazine. Cette source avait déclaré : « Après les retrouvailles, il est devenu clair que se remémorer le passé avait réveillé des sentiments pour eux deux et que l’alchimie qu’il y avait entre eux était toujours bien réelle ». Elle ajoute aussi que David Schwimmer et Jennifer Aniston se seraient envoyés des SMS et retrouvé à Los Angeles.