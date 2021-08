Le zoo d’Anvers a un adorable nouveau roi lion (photos et vidéo)

Les lionceaux ont huit semaines désormais, le temps pour eux de faire une visite chez le vétérinaire. Ainsi il a pu être vérifié que la lionne Tasa a bien mis à bas à un mâle et deux femelles. Les lionceaux ont aussi été vaccinés, pesés et pucés.

Une fratrie soudée

En huit semaines, les triplés ont développé une relation forte. Le soigneur assure que les deux femelles s’entendent très bien ensemble et que le mâle a de qui tenir : « Les petites lionnes sont inséparables et se sentent fortes ensemble. Le jeune mâle sort parfois tout seul et se fait régulièrement entendre. On ne peut pas encore vraiment parler de rugissement, mais il est clairement sur la bonne voie pour suivre les traces de son père ». Les petits font déjà entre 6,5 et 7,5 kilos.