De nombreuses nouvelles œuvres de Banksy apparaissent au Royaume-Uni (vidéo)

Ces derniers jours, l’est de l’Angleterre, et plus précisément le comté de Norfolk, s’est constellé de nouvelles œuvres de l’artiste Banksy. C’est ce que montre ce dernier dans un clip très estival d’environ trois minutes intitulé « A Great British Spraycation » (un jeu de mot dans les mots « spray » et « vacation » pour vacances).

On y voit l’artiste représenter par exemple son célèbre rat s’enfilant un cocktail sur un transat, un grappin de fête foraine prêt à attraper les personnes assises sur un banc, ou encore un goéland sur le point de se faire un petit festin avec le contenu d’une benne à ordures. Toujours dans un style humoristique, il a également mis un cornet de glace dans les mains d’une statue de l’ingénieur Frederick Savage qui tire désormais la langue pour dévorer son mets. Il y a aussi des réalisations au ton plus grave, comme celle d’enfants sur un bateau qui est sur le point de sombrer, en référence à la crise climatique.