Une vidéo montre la vie secrète des dingos d’Australie (vidéo)

Dans la vidéo, le dingo, aussi appelé wongari, suit sa vie et va tantôt regarder ce qu’il se passe du côté des touristes, tantôt fouiller le sable. La vidéo a filmé pendant un mois le quotidien de ce chien. Pour la garde-forestier qui est en charge de ce programme, Linda Behrendorff, « Ces images sont superbes et montrent où le wongari se rend, comment, où il trouve de la nourriture et de l’eau. Elles nous permettent de voir la vie intime qu’il partage avec son partenaire ». En effet, dans la vidéo, les deux animaux ont l’air de passer leur temps ensemble entre pause casse-croûte et balade sur la plage.

En effet, la cohabitation entre les dingos et les humains est parfois compliquée. Récemment, plusieurs enfants ont été mordus sur l’île. Le gouvernement du Queensland a annoncé la mise en place d’une clôture pour éviter que les animaux ne se rendent dans la plus grande commune de l’île. Avec l’affluence des touristes et par extension les nombreux restes de nourriture que les animaux trouvent, ces derniers ne sont plus très craintifs et s’approchent de plus en plus des villes et des bourgs.