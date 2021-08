Lââm participera à «Danse avec les stars» à la rentrée

Les futurs participants de l’émission « Danse avec les stars » commencent à se dévoiler un par un à travers des interviews. Quatre candidats ont annoncé leur participation : l’actrice Lucie Lucas, le chanteur Tayc et la chanteuse Wejdene mais aussi l’ancien candidat de « Koh-Lanta », Moussa. Lââm vient grossir les rangs. Lors d’une interview pour Télé Star, la chanteuse est visiblement très excitée de faire partie de l’aventure : « Je n’arrive toujours pas à y croire, d’autant que je vais fêter mes 50 ans dans cette saison, le 1er septembre. C’est un honneur. On risque de dire que je ne suis plus une star, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je ne suis pas une star, je suis une légende » raconte-t-elle non sans humour.

Déjà une proposition en 2018 Lââm n’a pas peur de la concurrence à sa façon : « J’ai toujours eu de mauvaises notes à l’école donc ça ne me changera certainement pas. » assure-t-elle au magazine. Pour elle, l’émission est un défi qu’elle avait refusé par le passé en 2018. Finalement, le confinement lui a fait voir les choses différemment. « Le confinement m’a fait voir les choses autrement. J’en avais assez d’être enfermée et ça faisait plus d’un an que je n’avais pas chanté. « Danse avec les stars » est une occasion de rencontrer d’autres personnes » confie-t-elle.

Lââm ne compte pas venir dans l’émission les mains dans les poches, ainsi elle explique avoir prévu une préparation : « À l’époque, quand on me l’a proposé, j’étais très complexée et je le suis encore, mais je n’ai rien à perdre à part 20kg. J’ai besoin de bouger mes fesses et de me rebooster ! Je compte faire du sport pour ne pas prendre de poids et m’entretenir. Je vais tellement souffrir à la rentrée que j’y vais doucement ». Elle admet aussi qu’elle aura quelques défis à relever : « En revanche, j’ai plusieurs problèmes : je ne suis pas du tout souple. Je ne me vois pas faire le grand écart ou lever la jambe. Il va falloir que le danseur soit bien musclé. En plus, j’ai un gros problème de mémorisation, que ce soit pour mes textes ou autre. C’est dû à mes excès de jeunesse ».