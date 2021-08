La robe de mariée de Meghan Markle élue la plus populaire de la dernière décennie

Pour établir le classement des robes de mariage de célébrités les plus populaires entre les années 2010 et 2020, le magazine britannique Tatler s’est basé sur une étude réalisée par entreprise spécialisée dans les cadeaux, intitulée « Find Me A Gift ». En évaluant le nombre de recherches en ligne concernant les robes de mariées célèbres de la décennie passée, l’entreprise a établi que la robe de Meghan Markle arrivait en tête du classement, avec une moyenne de 21 900 recherches par mois au Royaume-Uni, rapporte La Voix du Nord.

Le 19 mai 2018, la jeune femme épousait le prince Harry dans une robe Givenchy dévoilant ses épaules, avec un voile de cinq mètres de long, brodé avec des fleurs symbolisant les pays du Commonwealth. Meghan Markle est suivie dans ce classement par sa belle-sœur Kate Middleton, qui s’est unie au prince William en 2011.