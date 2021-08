Interview de Diana : en dédommagement, la BBC va verser 1,5 million de livres à la famille royale

Pourtant, au mois de mai dernier, un rapport indépendant dénonçait les « méthodes trompeuses » utilisées par le journaliste pour obtenir l’interview de la princesse de Galles. Suite à ce rapport, Martin Bashir avait reconnu les faits et avait présenté ses excuses. Il était accusé d’avoir falsifié des documents pour parvenir à ses fins, rappelle Le Dauphiné. Le frère de Diana avait en effet affirmé que le journaliste lui avait montré des relevés de compte prouvant que deux personnes au Palais étaient payées par les services de sécurité pour espionner Diana. Ce qui avait poussé Charles Spencer à présenter sa sœur au journaliste. Mais il s’est avéré que les documents étaient faux.

En 1995, Lady Di accordait une interview choc au journaliste de la BBC Martin Bashir, dans laquelle elle révélait notamment que dans son mariage avec le prince Charles, il y avait en réalité « trois personnes ». Elle faisait ainsi référence publiquement à la liaison que son mari entretenait avec Camilla Parker Bowles. Diana reconnaissait aussi voir eu une liaison. Cette interview avait fait l’effet d’une bombe pour la famille royale et avait permis à Martin Bashir de propulser sa carrière au sommet.

« Je n'ai jamais voulu faire de mal à Diana et je ne pense pas que nous l'avons fait. Nous avons réalisé l'interview dans les termes qu'elle souhaitait, de l'alerte au palais, à la date de diffusion de l'émission et de son contenu. Ma famille et moi nous l'aimons », avait expliqué Martin Bashir au Sunday Times, rapporte RTL. Mais pour se faire pardonner, la BBC a décidé le 15 août dernier de verser 1,5 million de livres sterling à la famille royale en guise de dédommagement. Cette somme sera ensuite reversée à une association, une idée du frère de Diana.