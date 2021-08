Un vétéran américain fête son 100e anniversaire en sautant en parachute (vidéo)

Pour célébrer son 100ème anniversaire, le vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale et du débarquement de Normandie Tom Rice a sauté en parachute au-dessus de sa ville natale de Coronado, en Californie. Vêtu d’un habit militaire, il a sauté en tandem ce dimanche 15 août avec un parachute représentant le drapeau des États-Unis, rapporte Ouest France. Pour le centenaire, ce saut a une portée symbolique. En effet, le 6 juin 1944, à l’âge de 22 ans, Tom Rice faisait partie des 6 800 parachutistes de la 101e division US Airborne qui avaient sauté en Normandie au-dessus de Carentan.

« Quelle magnifique cité c’était ! Je suis vraiment heureux que nous ayons pu traverser vos propriétés et restaurer de la vie, la restitution de la loi et ce faisant, la liberté. J’espère que nous n’avons pas causé trop de dégâts collatéraux, mais cela arrive toujours dans les situations de guerre. Nous vous aimons tous et espérons pouvoir vous serrer la main, dès que l’on se reverra, pouvoir vous embrasser tous quand nous nous rendrons d’un endroit à un autre… », a déclaré le vétéran ce dimanche.