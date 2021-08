Colère à Hong Kong où Nicole Kidman a bénéficié d’une exemption de quarantaine

Le centre financier connaît l’une des quarantaines les plus contraignantes et longues au monde pour tous les voyageurs en provenance de l’étranger. Jusqu’à présent, ces mesures ont permis de limiter le nombre de cas de Covid-19 à environ 12.000 pour 7,5 millions d’habitants. Mais depuis 18 mois, nombre de résidents sont coupés de leur famille vivant à l’étranger.

Les personnes arrivant des pays considérés à haut risque sur le plan du Covid, notamment les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, doivent effectuer une quarantaine de 21 jours dans un hôtel. Mais l’actrice de 54 ans a été autorisée à contourner ces mesures. Le Bureau du commerce et du développement économique a confirmé que la star australienne et d’autres membres de l’équipe de tournage ont obtenu une exemption dans le cadre « d’un travail professionnel spécifique ».