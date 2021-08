Éric Zemmour s’insurge du bannissement de son compte sur Instagram

« Ils peuvent me censurer, mais ils ne peuvent pas faire taire tout un peuple #STOPCensure », conclut le polémiste à qui l’on prête des ambitions présidentielles. Même s’il ne s’est jamais déclaré ouvertement candidat à l’élection présidentielle, l’éditorialiste dispose du soutien de l’association « Les amis d’Éric Zemmour » qui a décroché son agrément début juillet auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour financer un parti politique du même nom.

Dans la foulée du tweet d’Éric Zemmour, une pétition a été lancée par l’association pour le soutenir « contre la censure et le gouvernement des juges ». Poursuivi à de multiples reprises pour ses propos, l’éditorialiste doit être à nouveau jugé le 8 septembre pour « provocation à la discrimination » et « injures raciales » après des propos sur les migrants mineurs isolés, qu’il a qualifiés de « voleurs », « assassins » et « violeurs » sur CNews en septembre 2020.