France: au Touroparc Zoo, la naissance inattendue d’un bébé tigre blanc a surpris tout le monde (photos)

Bien qu’inattendue, la naissance enchante tout le personnel du parc, d’autant plus que le petit semble en bonne santé. « Blotti contre le ventre de sa mère, le petit tisse, avec elle, les liens familiaux qui les unissent maintenant. (…) Les 8-10 premiers jours sont une période sensible et vitale. Néanmoins, le nouveau-né nous paraît solide et la mère, aux gestes et au comportement bienveillants, est elle aussi en bonne santé », a également indiqué le Touroparc Zoo sur Facebook.