L’astuce insolite d’un agent immobilier pour vendre une maison un peu particulière (vidéo)

L’agent immobilier voulait que sa vidéo de présentation soit la plus réaliste possible, et s’est donc mis à la recherche d’une véritable armure de chevalier. « J’ai commencé par appeler notre compagnie théâtrale locale pour voir si elle connaissait quelqu’un qui louait des armures. Et puis j’ai appris que les vraies armures sont vraiment taillées sur mesure pour l’armurier », a détaillé Jonas Elber, qui a donc fini par dégoter la personne idéale pour son projet, un homme passionné par le Moyen-Âge dont l’armure, composée de pièces spécifiques, coûte des milliers de dollars et pèse 45 kilos.