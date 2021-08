Roméo Elvis s’est marié: des images de la cérémonie dévoilées par les invités (photos)

Il semblerait que Roméo Elvis et Lena Simonne, en couple depuis plusieurs années, se sont dits « Oui » ce week-end. Si les principaux concernés n’ont rien annoncé, ce sont les invités à la cérémonie qui ont levé le voile sur ce secret bien gardé.

Des proches du couple ont en effet partagé sur les réseaux sociaux des images de la célébration, qui s’est déroulée en extérieur et où on voit Roméo Elvis, vêtu d’un costume, glisser une bague au doigt de sa compagne (en longue robe blanche), avant de l’embrasser. On peut également voir Lena Simonne peu de temps avant la cérémonie, en train de se faire coiffer. La phrase « Le grand jour » accompagne le cliché. De quoi ne laisser aucun doute sur l’objet de cette fête intimiste, qui s’est déroulée en Dordogne semble-t-il.