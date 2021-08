L’Eurovision a changé la vie de Barbara Pravi: «C’est incroyable»

Sa deuxième place dans le fameux concours, avec la chanson « Voilà » et ses envolées à la Piaf, a un goût de victoire. « Il y a encore deux ans, la rentrée était un moment d’angoisse », confie-t-elle à l’AFP. « Là, je me sens privilégiée, c’est une période un peu bénie, c’est incroyable. Jamais je n’aurais imaginé que je tournerai bientôt dans le monde, que mon album serait attendu ».

L’auteure-compositrice-interprète a pu mesurer sa nouvelle notoriété en vacances cet été au Portugal. « Je remarque maintenant les regards, les chuchotements où on prononce mon nom, ça fait tout drôle », narre-t-elle. « Une fois, en terrasse, je buvais un verre et trois personnes sont venues me dire en anglais qu’elles étaient heureuses d’avoir pris leurs billets pour mon concert en avril 2022 à Lisbonne, alors qu’avant je n’étais pas connue au Portugal ».