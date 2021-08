En France, un homme traîne ses chiens derrière sa voiture et repart avec un simple avertissement

La scène est stupéfiante. À Charleville-Mézières, samedi dernier, un homme de 67 ans a été vu en train de traîner ses chiens derrière sa voiture. Les riverains l’ont très vite arrêté. La fondatrice et président de l’association Action Protection Animale, Anne-Claire Chauvancy a raconté l’action des habitants qui ont assisté à la scène : « Ils l’ont bloqué et lui ont pris les clés puis la police est arrivée ».

Les deux chiens étaient attachés à l’arrière de la voiture et ont été traînés sur 700 mètres avant que la voiture ne soit stoppée. L’un des deux chiens, 13 ans a été retrouvé dans un état proche de « l’agonie et en souffrance extrême », tremblant. Quant à l’autre chien âgé de quatre ans, Anne-Claire Chauvancy raconte qu’il avait « les coussinets fondus et le poitrail brûlé par le bitume ».