En pleine séance de yoga, elle se fait mordre par un iguane et perd son sang-froid (vidéo)

La professeur de yoga et de méditation a vite perdu son sang-froid lorsqu’un iguane est venu la trouver pour lui mordre les doigts. Sur le compte Twitter « bahamahoopyogi », renommé en « Da Iguana Gal », la jeune femme partage une vidéo d’elle en train d’enchaîner plusieurs positions de yoga sur une sublime plage des Bahamas.

Alors qu’elle se trouve dans une position arquée, le bras jeté en arrière, un iguane s’approche sans être vu par la professeure. L’animal, visiblement pas très craintif, vient ensuite lui mordre les doigts. La jeune femme prise par surprise et sûrement un peu de douleur se laisse aller à une flopée de jurons à l’adresse de l’animal et lui lance une poignée de sable pour l’éloigner. L’animal, pas plus surpris que ça, repart d’où il est venu.