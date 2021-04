Quand un varan à la recherche de nourriture s’introduit dans un supermarché (vidéo)

Filmée le 6 avril dernier dans un petit supermarché thaïlandais, cette scène surréaliste a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un varan, sorte de gros lézard, grimper sur les étagères d’une supérette située à Nakhon Pathom, faisant tomber plusieurs produits au passage. Le reptile de près de deux mètres de long cherchait visiblement de quoi se nourrir.

Dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut entendre les clients crier devant la scène, et d’après RTL Info, ils se sont cachés avec le personnel de la boutique derrière le comptoir. Un vendeur a fini par appeler la police, qui, équipée pour ce genre de situation, a pu maîtriser le varan et le faire sortir du supermarché.

L’animal avait réellement semé la pagaille dans le magasin, balançant au sol tout ce qui ne l’intéressait pas. Tout est finalement rentré dans l’ordre, mais les personnes présentes se souviendront sans aucun doute longtemps de cette petite visite surprise.